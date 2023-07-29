Сколько "вагнеровцев" находится сейчас в Беларуси: данные ГНСУ

Стало известно, сколько "вагнеровцев" находится сейчас в Беларуси
После неудачного военного переворота Евгения Пригожина, его наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Вагнеровцы" в Беларуси
По словам Демченко, пока не наблюдается никаких перемещений вражеских войск или "вагнеровцев" у границы с Украиной. Силы обороны полностью контролируют ситуацию.
"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГНСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент и количество представителей ПИК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", — говорит Демченко.
Напомним, недавно стало известно, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал уроженец Черновицкой области.
Добавим, что на днях в Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями.
Также мы писали, что Польша, Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью. Это может произойти в результате серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев".