Сколько "вагнеровцев" находится сейчас в Беларуси: данные ГНСУ

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

После неудачного военного переворота Евгения Пригожина, его наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По словам Демченко, пока не наблюдается никаких перемещений вражеских войск или "вагнеровцев" у границы с Украиной. Силы обороны полностью контролируют ситуацию.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГНСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент и количество представителей ПИК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", — говорит Демченко.

Напомним, недавно стало известно, что главарем "вагнеровцев" в Беларуси стал уроженец Черновицкой области.

Добавим, что на днях в Беларусь прибыла 12 колонна "вагнеровцев" вместе с бронемобилями.

Также мы писали, что Польша, Латвия и Литва могут закрыть границы с Беларусью. Это может произойти в результате серьезных инцидентов с участием "вагнеровцев".