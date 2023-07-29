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Стало відомо, скільки "вагнерівців" перебуває наразі в Білорусі

29 липня 2023 16:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки "вагнерівців" перебуває наразі в Білорусі: дані ДПСУ
Найманці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після невдалого військового перевороту Євгена Пригожина, його найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Наразі там налічують понад 5 тисяч бійців. 

Про це повідомив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону

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"Вагнерівці" в Білорусі

За словами Демченка, наразі не спостерігається жодних переміщень ворожих військ чи "вагнерівців" біля кордону з Україною. Сили оборони повністю контролюють ситуацію. 

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — каже Демченко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ватажком "вагнерівців" у Білорусі став уродженець Чернівецької області. 

Додамо, що днями до Білорусі прибула 12 колона "вагнерівців" разом із бронемобілями.

Також ми писали, що Польща, Латвія та Литва можуть закрити свої кордони з Білоруссю. Це може відбутися внаслідок серйозних інцидентів за участю "вагнерівців".

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