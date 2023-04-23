Мир на пороге масштабного климатического кризиса: какие животные и природные объекты исчезнут

Высохшее озеро Цикзее вблизи Санкт-Андре. Фото: Reuters

В последнее время природа строго демонстрирует свой характер. Рекордная жара, наводнения цунами, землетрясения, лесные пожары, ураганы бьют все рекорды. Природа прерывает нас спохватиться и относиться к ней более бережно.

На днях CNN на своем сайте разработал мультимедийную карту, на которой иллюстративно показано, что может произойти с миром в ближайшее время, если не предотвратить катастрофу.

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На карту поставлено все

К примеру, мегазасуха, вызванная климатом, подтолкнула Большое Соленое озера к такому рекордно низкому уровню, что оно просто может исчезнуть в течение последних следующих пяти лет.

Если темепартура продолжит расти, Альпы потеряют до 70% снежного покрова к концу столетия.

А повышение уровня моря и экстремальная погода вообще уничтожат бенгальских тигров.

Изменение климата привело к размораживанию самой северной исследовательской станции мира. Фото: Reuters

От климатического кризиса не застрахован никто

"Последние 8 лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Концентрация постоянно растущего загрязнения нагревает планету, подталкивает наш мир к необратимым климатическим переломным точкам, по которым некоторые из самых знаковых видов и экосистем уже невозможно будет спасти", — говорится в сообщении.

Кто в зоне риска

Большие панды являются символом видов в мире, которым грозит исчезновение. Они сталкиваются с рядом угроз, включая браконьерство и уничтожение среды обитания. Но с ростом глобальной температуры изменение климата создает дополнительное давление на этих уязвимых животных.

Большая панда. Фото: УКРИНФОРМ

Изменение климата сужает территории, пригодные для животных, и делает их менее связанными, а значит, им труднее найти других панд для спаривания. То есть популяции могут умереть, потому что они не смогут размножаться.

Река Колорадо, которая обеспечивает водой 40 миллионов человек, уже начинает быстро сокращаться из-за засухи, вызванной изменением климата. Этот жизненно важный водный путь может быть на грани коллапса. Как следствие — растет спрос на воду.

Вода реки Колорадо протекает по каналам проекта Central Arizona в округе Пинал, штат Аризона, США. Фото: REUTERS

Без значительных усилий по сохранению воды эти водоемы могут добиться уровня "мертвого бассейна" в ближайшие годы, где уровень воды будет слишком низким, чтобы доходить до людей.

Колорадо — далеко не единственная находящаяся под угрозой река. По всему миру реки высыхают с угрожающей скоростью.

Зеленые черепахи — изменение климата может сильно повлиять на морских черепах. Повышение воды моря и сильный шторм сильно угрожают их гнездам. Но наиболее опасное климатическое влияние — это влияние на пол черепах.

Зеленая черепаха плавает в своем пруду в центре сохранения дикой природы на острове Гран-Канария, Испания. Фото: REUTERS

Кем родилась черепаха — самцом или самкой — зависит от температуры, где инкубируются яйца. Песок выше примерно 31 градуса Цельсия способствует выведению самок, а с повышением глобальной температуры песок становится более горячим. Сейчас черепах-самцов достаточно, чтобы избежать бесплодия, однако, говорят ученые, в будущем наступит переломный момент для некоторых групп населения.

Не природой единой

Эксперты говорят, что изменение климата — не единственная угроза. Здесь присутствует и человеческий фактор — все проблемы, которые создает население. Это придает еще большее давление, которое нельзя допускать.

Сколько жизненно важных экосистем мы сможем спасти, зависит от того, как будет быстро действовать мир и мы лично.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2024 год станет самым теплым за всю историю.