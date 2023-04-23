Світ на порозі масштабної кліматичної кризи: які тварини та природні об'єкти зникнуть

Висохле озеро Цікзеє поблизу Санкт-Андре. Фото: Reuters

Останнім часом природа суворо демонструє свій характер. Рекордна спека, повені цунамі, землетруси, лісові пожежі, урагани бʼють усі рекорди. Природа перерджує нас схаменутися і ставитися до неї більш бережливо.

Днями CNN на своєму сайті розробив мультимедійну карту, на якій ілюстративно показано, що може відбутися із світом у найближчий час, якщо не запобігти катастрофі.

Читайте також:

На карту поставлено все

Наприклад, мегапосуха, викликана кліматом, підштовхнула Велике Солоне озера до такого рекордно низького рівня, що воно просто може зникнути протягом останніх наступних 5-ти років.

Якщо темепартура продовжить зростати, Альпи втратять до 70% снігового покриву до кінця століття.

А підвищення рівня моря та екстремальна погода взагалі знищать бенгальських тигрів.

Зміна клімату призвела до розморожування найпівнічнішої дослідницької станції світу. Фото: Reuters

Від кліматичної кризи не застрахований ніхто

"Останні 8 років були найспекотнішими за всю історію спостережень. Концентрація забруднення, яка постійно зростає, нагріває планету, підштовхує наш світ до незворотних кліматичних переломних точок, за якими деякі з найбільш знакових видів та екосистем уже неможливо буде врятувати", — йдеться в повідомленні.

Хто в зоні ризику

Великі панди — є символом видів у світі, яким загрожує зникнення. Вони стикаються з низкою загроз, включаючи браконьєрство та знищення середовища проживання. Але зі зростанням глобальної температури зміна клімату створює додатковий тиск на цих вразливих тварин.

Велика панда. Фото: УКРІНФОРМ

Зміна клімату звужує території, придатні для тварин, і робить їх менш зв’язаними, а це означає, що їм важче знайти інших панд для спаровування. Тобто популяції можуть вимерти, тому що вони не зможуть розмножуватися.

Річка Колорадо, яка забезпечує водою 40 мільйонів людей, уже починає швидко скорочуватись через посуху, спричинену зміною клімату. Цей життєво важливий водний шлях може бути на межі колапсу. Як наслідок — зростає попит на воду.

Вода річки Колорадо протікає через канали проекту Central Arizona в окрузі Пінал, штат Арізона, США. Фото: REUTERS

Без значних зусиль зі збереження води ці водойми можуть досягти рівня "мертвого басейну" в найближчі роки, де рівень води буде занадто низьким, щоб доходити до людей.

Колорадо — далеко не єдина річка, що знаходиться під загрозою. По всьому світу річки висихають із загрозливою швидкістю.

Зелені черепахи — зміна клімату може сильно вплинути на морських черепах. Підвищення води моря та сильний шторм сильно загрожують їхнім гніздам. Але найбільш небезпечний кліматичний вплив — це вплив на стать черепах.

Зелена черепаха плаває у своєму ставку в центрі збереження дикої природи на острові Гран-Канарія, Іспанія. Фото: REUTERS

Ким народилась черепаха — самцем чи самкою — залежить, від температури, де інкубуються яйця. Пісок вище приблизно 31 градуса за Цельсієм сприяє виведенню самок, а з підвищенням глобальної температури пісок стає більш гарячим. Зараз черепах-самців достатньо, аби уникнути безпліддя, однак, кажуть учені, у майбутньому настане переломний момент для деяких груп населення.

Не природою єдиною

Експерти кажуть, що зміна клімату — не єдина загроза. Тут присутній і людський фактор — усі ті проблеми, які створює населення. Це додає ще більшого тиску, якого не можна допускати.

Скільки життєво важливих екосистем ми зможемо врятувати, залежить від того, як швидко діятиме світ та ми особисто.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2024 рік стане найтеплішим за всю історію.