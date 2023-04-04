"Такие действия не приблизят завершение войны": венгерский дипломат об ордере на арест путина

Левенте Модер

В Министерстве иностранных дел Венгрии отметили, что ордер на арест президента россии от Международного уголовного суда является "символическим сигналом" и такие символические шаги не приближают завершение войны.

Об этом в комментарии Суспільному сказал заместитель министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии, парламентского государственного секретаря Левенте Модер.

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Что думают в Венгрии об ордере на арест путина

Модер отметил, что путин просто не поедет в государства, в которых его могут задержать, что делает ордер МКС "символическим".

"Мы убеждены, что символические действия не приблизят завершение этой войны. Я думаю, что этот конкретный случай (ордер МКС на арест путина — Ред.) скорее символичен, потому что, очевидно, российский президент не поедет ни в одну страну, где его могут арестовать. Следовательно, это сообщение, но только символическое сообщение", — сказал Модер.

Как Венгрия помогает Украине

Он добавил, что Венгрия сосредоточится на том, чтобы оказать ощутимую помощь Украине. В частности, улучшить жизнь тех украинских детей, которые посещают государственные школы в Венгрии.

"Мы сосредоточены на этом, а не другом виде символической войны, которую ведет Евросоюз", — отметил дипломат.

Стоит ли преследовать путина в суде

Отвечая на вопрос, стоит ли преследовать владимира путина в суде, Модер отметил, что со всеми людьми, ответственными за военные преступления, должны вести себя по закону.

"Эта позиция Венгрии касается всех случаев, независимо от национальности, страны или какой-либо принадлежности. Мы убеждены, что, в конце концов, справедливость побеждает. Возможно, в более долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной. Скажем, мы в целом поддерживаем справедливость, как бы трудно ее не было достичь. Но это то, что мы думаем, и это то, что мы озвучиваем с начала этого конфликта", — сказал он.

Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.