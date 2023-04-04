"Такі дії не наблизять завершення війни": угорський дипломат про ордер на арешт путіна

Левенте Модьор.

У Міністерстві закордонних справ Угорщини зазначили, що ордер на арешт президента росії від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом", і такі символічні кроки не наближають завершення війни.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьор.

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Мадяр зазначив, що путін просто не поїде у держави, в яких його можуть затримати, що робить ордер МКС "символічним".

"Ми переконані, що символічні дії не наблизять завершення цієї війни. Я думаю, що цей конкретний випадок (ордер МКС на арешт путіна — Ред.), скоріше символічний, тому що, очевидно, російський президент не поїде в жодну країну, де його можуть заарештувати. Отже, це повідомлення, але лише символічне повідомлення", — сказав Модьор.

Як Угорщина допомагає Україні

Він додав, що натомість Угорщина зосередиться на тому, щоб надати відчутну допомогу Україні. Зокрема — покращити життя тих українських дітей, які відвідують державні школи в Угорщині.

"Ми зосереджені на цьому, а не іншому виді символічної війни, яку веде Євросоюз", — зазначив дипломат.

Чи варто переслідувати путіна в суді

Відповідаючи на питання, чи варто переслідувати володимира путіна в суді, Модьор зазначив, що з усіма людьми, відповідальними за воєнні злочини, мають поводитися згідно із законом.

"Ця позиція Угорщини стосується всіх випадків, незалежно від національності, країни чи будь-якої приналежності. Ми переконані, що врешті-решт справедливість перемагає. Можливо, у більш довгостроковій перспективі, ніж у короткостроковій. Скажімо, ми загалом підтримуємо справедливість, як би важко її не було досягти. Але це те, що ми думаємо і це те, що ми озвучуємо з початку цього конфлікту", — сказав він.

Нагадаємо, 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента росії володимира путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.