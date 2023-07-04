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Талибы приказали закрыть все салоны красоты в Афганистане

4 июля 2023 14:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Талибы приказали закрыть все салоны красоты в Афганистане
Женщина в хиджабе заходит в салон красоты в Афганистане. Фото: REUTERS/Jorge Silva
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Администрация Талибана в Афганистане приказала закрыть все салоны красоты в течение месяца. Такие места противоречат толкованию исламского права и афганских обычаев.

Об этом сообщает Reuters.

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Салоны красоты в Афганистане

Известно, что представитель Министерства предотвращения порока и пропаганды добродетели администрации "Талибана" заявил, что последний срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц. В администрации добавили, что уважают права женщин согласно своему истолкованию исламского права и афганских обычаев.

"Салоны красоты появились в Кабуле и других городах Афганистана через несколько месяцев после отстранения талибов от власти в конце 2001 года, через несколько недель после нападений на Соединенные Штаты 11 сентября", — пишет агентство.

Напомним, в январе в Афганистане талибы приказали закрыть лицо манекенам в магазинах женской одежды в Кабуле. Они стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Сначала талибы хотели, чтобы манекены были прямо обезглавлены.

В конце 2022 года талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах и работать в неправительственных организациях.

Впоследствии боевики Талибана прекратили продажу контрацептивов в двух главных городах Афганистана. Они заявляют, что средства контрацепции для женщин являются "заговором Запада для контроля над мусульманским населением".

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