Таліби наказали закрити усі салони краси в Афганістані

Жінка в хіджабі заходить у салон краси в Афганістані. Фото: REUTERS/Jorge Silva

Адміністрація Талібану в Афганістані наказала закрити усі салони краси протягом місяця. Такі місця суперечать тлумаченню ісламського права та афганських звичаїв.

Про це повідомляє Reuters.

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Салони краси в Афганістані

Відомо, що представник Міністерства запобігання пороку та пропаганди чесноти адміністрації "Талібану" заявив, що останній термін закриття салонів краси для жінок становить один місяць. В адміністрації додали, що поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та афганських звичаїв.

"Салони краси з’явилися в Кабулі та інших містах Афганістану через кілька місяців після усунення талібів від влади наприкінці 2001 року, через кілька тижнів після нападів на Сполучені Штати 11 вересня", — пише агентство.

Нагадаємо, в січні в Афганістані таліби наказали позакривати обличчя манекенам у магазинах жіночого одягу в Кабулі. Вони стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були прямо обезголовлені.

Наприкінці 2022 року таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах і працювати в неурядових організаціях.

А згодом бойовики Талібану припинили продаж контрацептивів у двох головних містах Афганістану. Вони заявляють, що засоби контрацепції для жінок є "змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".