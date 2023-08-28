Талибы запретили женщинам в Афганистане посещать национальные парки

Женщины идут по тропе возле озера Банд-э-Хайбат в национальном парке Банд-э-Амир. Фото: The Guardian

В длинный список ограничений для женщин талибы добавили еще один запрет. Следовательно, женщинам запретили посещать один из самых популярных национальных парков Афганистана.

Об этом сообщает The Guardian.

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Запреты для женщин в Афганистане

Как известно, женщинам запретили посещать национальный парк Банд-э-Амир в Афгастане. О запрете было объявлено после того, как исполняющий обязанности министра пороков и добродетели пожаловался, что женщины, посещающие парк, не соблюдают надлежащий способ ношения хиджаба.

"Обзор достопримечательностей не является обязательным для женщин", — аргументировал решение Мохаммад Халид Ханафи.

Human Rights Watch (HRW) назвала запрет последним в растущем списке ограничений, налагаемых на афганских женщин.

Следует отметить, что после того, как в 2021 году Талибан вернулся к власти, власти закрыли большинство средних школ для девушек, запретили работать многим женщинам-персоналам афганской помощи. Многие общественные места, включая бани, спортзалы и парки, также были запрещены для женщин.

Напомним, 4 июля администрация Талибана в Афганистане приказала закрыть все салоны красоты в течение месяца. Такие места противоречат толкованию исламского права и афганских обычаев.

А в январе в Афганистане талибы приказали закрыть лицо манекенам в магазинах женской одежды в Кабуле. Они стали заворачиваться в тканевые мешки или в черные пластиковые пакеты. Сначала талибы хотели, чтобы манекены были прямо обезглавлены.

В конце 2022 года талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах и работать в неправительственных организациях.

Незадолго после этого боевики Талибана приостановили продажу контрацептивов в двух главных городах Афганистана. Они заявляют, что средства контрацепции для женщин являются "заговором Запада для контроля над мусульманским населением".