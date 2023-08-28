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Таліби заборонили жінкам в Афганістані відвідувати національні парки

28 серпня 2023 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Таліби заборонили жінкам в Афганістані відвідувати національні парки
Жінки йдуть стежкою біля озера Банд-е-Хайбат у національному парку Банд-е-Амір. Фото: The Guardian
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До довгого списку обмежень для жінок таліби додали ще одну заборону. Відтак жінкам заборонили відвідувати один із найпопулярніших національних парків Афганістану. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Як відомо, жінкам заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір в Афгастані. Про заборону було оголошено після того, як виконуючий обов’язки міністра пороків і чесноти поскаржився, що жінки, які відвідують парк, не дотримуються належного способу носіння хіджабу.

"Огляд визначних пам’яток не є обов’язковим для жінок", — аргументував рішення  Мохаммад Халід Ханафі. 

Human Rights Watch (HRW) назвала заборону останньою у зростаючому списку обмежень, які накладаються на афганських жінок.

Варто зазначити, що після того, як у 2021 році Талібан повернувся до влади, влада закрила більшість середніх шкіл для дівчат, заборонила працювати багатьом жінкам-персоналам афганської допомоги. Багато громадських місць, зокрема лазні, спортзали та парки, також були заборонені для жінок.

Нагадаємо, 4 липня адміністрація Талібану в Афганістані наказала закрити усі салони краси протягом місяця. Такі місця суперечать тлумаченню ісламського права та афганських звичаїв.

А в січні в Афганістані таліби наказали позакривати обличчя манекенам у магазинах жіночого одягу в Кабулі. Вони стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були прямо обезголовлені. 

Наприкінці 2022 року таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах і працювати в неурядових організаціях.

Незадовго після цього бойовики Талібану припинили продаж контрацептивів у двох головних містах Афганістану. Вони заявляють, що засоби контрацепції для жінок є "змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".

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