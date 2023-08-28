Таліби заборонили жінкам в Афганістані відвідувати національні парки
До довгого списку обмежень для жінок таліби додали ще одну заборону. Відтак жінкам заборонили відвідувати один із найпопулярніших національних парків Афганістану.
Про це повідомляє The Guardian.
Заборони для жінок в Афганістані
Як відомо, жінкам заборонили відвідувати національний парк Банд-е-Амір в Афгастані. Про заборону було оголошено після того, як виконуючий обов’язки міністра пороків і чесноти поскаржився, що жінки, які відвідують парк, не дотримуються належного способу носіння хіджабу.
"Огляд визначних пам’яток не є обов’язковим для жінок", — аргументував рішення Мохаммад Халід Ханафі.
Human Rights Watch (HRW) назвала заборону останньою у зростаючому списку обмежень, які накладаються на афганських жінок.
Варто зазначити, що після того, як у 2021 році Талібан повернувся до влади, влада закрила більшість середніх шкіл для дівчат, заборонила працювати багатьом жінкам-персоналам афганської допомоги. Багато громадських місць, зокрема лазні, спортзали та парки, також були заборонені для жінок.
Нагадаємо, 4 липня адміністрація Талібану в Афганістані наказала закрити усі салони краси протягом місяця. Такі місця суперечать тлумаченню ісламського права та афганських звичаїв.
А в січні в Афганістані таліби наказали позакривати обличчя манекенам у магазинах жіночого одягу в Кабулі. Вони стали загортати у тканинні мішки або в чорні пластикові пакети. Спочатку таліби хотіли, щоб манекени були прямо обезголовлені.
Наприкінці 2022 року таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах і працювати в неурядових організаціях.
Незадовго після цього бойовики Талібану припинили продаж контрацептивів у двох головних містах Афганістану. Вони заявляють, що засоби контрацепції для жінок є "змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".