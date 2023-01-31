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​​​Терракт в пакистанской мечети: количество жертв приближается к сотне

31 января 2023 08:04
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Число погибших в теракте в пакистанской мечети составляет уже 83 человека
В течение ночи в ближайшую больницу привезли новые тела погибших
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число жертв террористического акта в мечети в пакистанском городе Пешавар продолжает увеличиваться. К утру 31 января речь идет уже о 83 погибших.

Об этом сообщает Twitter информационного агентства AFP.

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Число погибших от взрыва бомбы в мечети пакистанского города Пешавар продолжает увеличиваться.

В больнице Lady Reading к утру 31 января говорят уже о 83 жертвах террористического акта.

Представитель медицинского учреждения Мухаммад Асим Хан заявил, что в течение ночи в больницу привезли новые тела, найденные на месте теракта.

Заявление Талибана

Через некоторое время после теракта о своей причастности к этому преступлению заявили два представителя пакистанской ветви Талибана, известной как "Техрик-и-Талибан".

Сарбакаф Мохманд и Омар Мукарам Хурасани отметили, что это преступление является местью за смерть боевика "Техрик-и-Талибан" Халида Хорасани, убитого в прошлом году.

Напомним, что вчера, 30 января, в Пакистане в городе Пешавар была взорвана мечеть.

Взрыв произошел во время послеобеденной молитвы в северо-западном городе у границы страны с Афганистаном около 13:30 по местному времени. По горячим следам сообщили, что минимум 28 человек погибли, более 150 получили ранения. Часть постройки была разрушена, под завалами оставались люди. На месте заработали спасатели.

Представитель больницы Lady Reading Hospital Мохаммад Асим заявил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии. Госпиталь объявил чрезвычайное положение. Он все еще принимал пострадавших при взрыве. Людей призывали сдавать кровь.

Среди погибших было много полицейских. Пакистанский чиновник предположил, что целью нападения была полиция. Премьер-министр Пакистана Шебаз Шариф решительно осудил террористические действия. В своем заявлении Шариф сказал, что стоящие за инцидентом "не имеют ничего общего с исламом".

Впоследствии сообщалось о 61 погибшем в результате террористического акта.

Фото: Twitter журналиста Ихтишама Уль Хака (Ihtisham Ul Haq)

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