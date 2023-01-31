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​​​​​​​Теракт у пакистанській мечеті: кількість жертв наближається до сотні

31 січня 2023 08:04
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Кількість загиблих у теракті в пакистанській мечеті складає уже 83 особи
Протягом ночі до найближчої лікарні привезли нові тіла загиблих
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість жертв терористичного акту в мечеті у місті пакистанському місті Пешавар продовжує збільшуватися. На ранок 31 січня йдеться уже про 83 загиблих.

Про це повідомляє Twitter інформаційного агентства AFP.

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В лікарні Lady Reading на ранок 31 січня говорять уже про 83 жертви террористичного акту.

Речник медичного закладу Мухаммад Асім Хан заявив, що протягом ночі до лікарні привезли нові тіла, знайдені на місці теракту.

Заява Талібану

Через деякипй час після теракту про свою причетність до цього злочину заявили два представника пакистанської гілки Талібану, відомої як "Техрік-і-Талібан".

Сарбакаф Мохманд і Омар Мукарам Хурасані наголосили, що цей злочин є помстою за смерть бойовика "Техрік-і-Талібан" Халіда Хорасані, якого убили минулого року.

Нагадаємо, що учора, 30 січня, у Пакистані в місті Пешавар підірвали мечеть.

Вибух стався під час післяобідньої молитви в північно-західному місті поблизу кордону країни з Афганістаном близько 13:30 за місцевим часом. За гарячими слідами повідомили, що мінімум 28 людей загинуло, понад 150 отримали поранення. Частина будівлі була зруйнована, під завалами залишалися люди. На місці почали працювати рятувальники.

Представник лікарні Lady Reading Hospital Мохаммад Асім заявив, що дехто з поранених перебуває у критичному стані. Госпіталь оголосив надзвичайний стан. Він все ще приймав постраждалих під час вибуху. Людей закликали здавати кров.

Серед загиблих було багато поліцейських. Пакистанський чиновник припустив, що метою нападу була саме поліція. Прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф рішуче засудив терористичні дії. У своїй заяві Шаріф сказав, що ті, хто стоїть за інцидентом, "не мають нічого спільного з ісламом".

Згодом повідомлялося про 61 загиблого внаслідок терористичного акту.

Фото: Twitter журналіста Іхтішама Уль Хака (Ihtisham Ul Haq)

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