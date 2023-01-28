Владимир Зеленский выразил соболезнования Израилю из-за терактов в Иерусалиме

"Террору не место в современном мире": Зеленский выразил соболезнования Израилю в связи с терактами
Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших из-за терактов в Иерусалиме 27 и 28 января. Президент Украины отметил, что преступления произошли именно в Международный день памяти жертв Холокоста.
Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
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Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно осуждает ужасающие террористические нападения в Иерусалиме. Он подчеркнул, что "террору не должно быть места в современном мире".
Разделяем боль народа 🇮🇱 из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв – украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста. Террору не должно быть места в современном мире. Ни у 🇮🇱, ни у 🇺🇦.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) January 28, 2023
"Разделяем боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме. Среди жертв — украинка. Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста", — написал Президент.
Отреагировал на теракты в Израиле и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Шокирующие сообщения об ужасных терактах в Иерусалиме. Украина осуждает их самым решительным образом. С ужасом узнал, что среди невинных жертв был гражданин Украины. Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших", — заявил глава ведомства.
Как известно, в пятницу, 27 января, 21-летний парень расстрелял людей в Иерусалиме из пистолета. Он ворвался в синагогу "Атерет Авраам" в районе Неве-Яаков после завершения молитвы и открыл огонь по верующим. Он убил семерых и ранил трех человек.
Кроме того, сегодня, 28 января, в Израиле на месте археологических раскопок "Город Давида" в Иерусалиме произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. По информации полиции, нападавшего нейтрализовали, им оказался 13-летний парень.
Напомним, в столице Пакистана террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. В результате террорист убил себя и полицейского, еще пять человек ранены.