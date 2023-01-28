Володимир Зеленський висловив співчуття Ізраїлю через теракти в Єрусалимі

"Терору не місце в сучасному світі": Зеленський висловив співчуття Ізраїлю у зв'язку з терактами
Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих через теракти у Єрусалимі 27 та 28 січня. Президент України зазначив, що злочини сталися саме у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.
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Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі. Він наголосив, що "терору не має бути місця в сучасному світі".
Поділяємо біль народу 🇮🇱 через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в 🇮🇱, ні в 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023
"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв — українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", — написав Президент.
Відреагував на теракти в Ізраїлі і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", — заявив голова відомства.
Як відомо, у п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах. Він убив сімох і поранив трьох людей.
Окрім того, сьогодні, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець.
Нагадаємо, у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено.