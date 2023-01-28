Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Терору не місце в сучасному світі": Зеленський висловив співчуття Ізраїлю у зв'язку з терактами arrow

"Терору не місце в сучасному світі": Зеленський висловив співчуття Ізраїлю у зв'язку з терактами

28 січня 2023 16:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Володимир Зеленський висловив співчуття Ізраїлю через теракти в Єрусалимі
Президент України
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих через теракти у Єрусалимі 27 та 28 січня. Президент України зазначив, що злочини сталися саме у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Читайте також:

Деталі

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче засуджує жахливі терористичні напади в Єрусалимі. Він наголосив, що "терору не має бути місця в сучасному світі".

"Поділяємо біль народу Ізраїля через теракти в Єрусалимі. Серед жертв — українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту", — написав Президент.

Відреагував на теракти в Ізраїлі і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Шокуючі повідомлення про жахливі теракти в Єрусалимі. Україна засуджує їх найрішучішим чином. Із жахом дізнався, що серед невинних жертв був громадянин України. Моє серце з близькими всіх загиблих і постраждалих", — заявив голова відомства.

Як відомо, у п'ятницю, 27 січня, 21-річний хлопець розстріляв людей в Єрусалимі з пістолета. Він увірвався до синагоги "Атерет Авраам" у районі Неве-Яаків після завершення молитви і відкрив вогонь по вірянах. Він убив сімох і поранив трьох людей.

Окрім того, сьогодні, 28 січня, в Ізраїлі на місці археологічних розкопок "Місто Давида" в Єрусалимі сталася стрілянина, під час якої постраждали двоє людей. За інформацією поліції, нападника нейтралізували, ним виявився 13-річний хлопець.

Нагадаємо, у столиці Пакистану терорист-смертник та його спільник підірвали вибухівку, коли поліція намагалася перевірити їхнє авто. В результаті терорист вбив себе і поліцейського, ще п'ятеро людей поранено. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:06 Петр Павел став новим президентом Чехії: що це означає для Україн

17:55 Російське антарктичне судно пришвартувалося у ПАР після протестів, — Reuters

17:42 Українці можуть отримати 27 тис. грн допомоги від фонду Ukrainely: хто має право

17:40 Rolls-Royce виготовив надпотужні генератори для українських лікарень

17:40 Паління шкодить не лише здоров'ю, а й гаманцю: на Одещині найближчим часом зростуть ціни на сигарети

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:19 РФ тимчасово зупинила видачу біометричних закордонних паспортів: деталі

17:16 В Ізраїлі натякнули, що підтримують Україну більше, ніж про це відомо

17:15 "Арсенал" та "Челсі" знову сперечаються за молодого гравця: що про нього відомо

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

16:55 На Одещині залишається найскладніша ситуація з електропостачанням: в ОВА пояснили причину

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Новина з відео

18:41 ​​​​​​​На Київщині поліція спіймала водія, який збив велосипедиста і втік з місця ДТП

Ексклюзив

18:00 Встигнути за годину все: як одесити прилаштувались до відключень світла

Новина з відео

15:47 Тримав ножа біля горла: на Київщині поліцейські врятували хлопця, який хотів покінчити життя самогубством

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Актуальне по темі

None 28 Січень 18:06

Петр Павел став новим президентом Чехії: що це означає для Україн

None 28 Січень 17:53

Російське антарктичне судно пришвартувалося у ПАР після протестів, — Reuters

None 28 Січень 17:47

Українці можуть отримати 27 тис. грн допомоги від фонду Ukrainely: хто має право

None 28 Січень 17:49

Rolls-Royce виготовив надпотужні генератори для українських лікарень

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB