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Торговые заслуги и орден Жеребца: журналисты проанализировали медали Пригожина

7 июля 2023 18:58
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Торговые заслуги и орден Жеребца: журналисты проанализировали медали Пригожина
Пиджак с медалями Евгения Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Среди медалей Евгения Пригожина, найденных при обыске его дома в элитном поселке "Северный Версаль" под Санкт-Петербургом, есть как минимум полдесятка экзотических наград, включая национальный орден Буркина-Фасо.

Об этом пишет телеграм-канал Gulagu.net.

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После обыска дома главы ЧВК "Вагнер" в Интернете появились фотографии пиджака Пригожина, щедро увешанного орденами и медалями. Всего на пиджаке насчитывается около 30 наград.

Награды Пригожин. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Проанализировав этот "иконостас", журналисты обнаружили семь африканских наград, очевидно, полученных в результате активной "деятельности" Пригожина на этом континенте.

Так, бывший повар Путина оказался:

  • кавалером Большого креста ордена Жеребца — национального ордена Буркина-Фасо;
  • кавалером медали и ордена "За торговые заслуги" (ЦАР);
  • командором ордена Признания и обладателем Звезды военных заслуг (ЦАР);
  • обладателем ордена Республики и ордена Двух Нилов (Судан).
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Награды Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Также Пригожин является обладателем званий "Герой ЛНР", "Герой ДНР" и "Герой России". Последняя награда дает ему право получать повышенную пенсию и бесплатно вставить зубы за счет государства, пишет "Фонтанка.ру".

Напомним, ранее при обыске дома Пригожина была обнаружена коллекция париков и многочисленные селфи главы ЧВК "Вагнер" с измененной внешностью.

Также стало известно, что ФСБ вернула Евгению Пригожину ранее конфискованные 10 миллиардов рублей наличными и коллекцию оружия, содержавшую, в том числе, наградной пистолет, подаренный Шойгу.

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