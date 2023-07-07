Торгові заслуги та орден Жеребця: журналісти проаналізували медалі Пригожина

Піджак із медалями Євгена Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Серед медалей Євгена Пригожина, знайдених під час обшуку його будинку в елітному селищі "Північний Версаль" під Санкт-Петербургом, є щонайменше півдесятка екзотичних нагород, включаючи національний орден Буркіна-Фасо.

Про це пише телеграм-канал Gulagu.net.

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Подробиці

Після обшуку будинку голови ПВК "Вагнер" в Інтернеті з'явилися світлини піджака Пригожина, рясно обвішаного орденами та медалями. Загалом на піджаку налічується близько 30 нагород.

Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Проаналізувавши цей "іконостас", журналісти виявили сім африканських нагород, вочевидь, отриманих внаслідок активної "діяльності" Пригожина на цьому континенті.

Так, колишній кухар Путіна виявився:

кавалером Великого хреста ордена Жеребця — національного ордена Буркіна-Фасо;

кавалером медалі та ордену "За торгові заслуги" (ЦАР);

командором ордена Визнання та власником Зірки військових заслуг (ЦАР);

власником ордена Республіки та ордену Двох Нілів (Судан).

Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Також Пригожин має звання "Герой ЛНР", "Герой ДНР" та "Герой Росії". Остання нагорода дає йому право отримувати підвищену пенсію та безкоштовно вставити зуби за рахунок держави, пише "Фонтанка.ру".

Нагадаємо, раніше під час обшуку будинку Пригожина було знайдено колекцію перук та численні селфі голови ПВК "Вагнер" із зміненою зовнішністю.

Також стало відомо, що ФСБ повернула Євгену Пригожину раніше конфісковані 10 мільярдів рублів готівкою та колекцію зброї — у тому числі, нагородний пістолет, подарований Шойгу.