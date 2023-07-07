Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Торгові заслуги та орден Жеребця: журналісти проаналізували медалі Пригожина arrow

Торгові заслуги та орден Жеребця: журналісти проаналізували медалі Пригожина

7 липня 2023 18:58
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Торгові заслуги та орден Жеребця: журналісти проаналізували медалі Пригожина
Піджак із медалями Євгена Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Серед медалей Євгена Пригожина, знайдених під час обшуку його будинку в елітному селищі "Північний Версаль" під Санкт-Петербургом, є щонайменше півдесятка екзотичних нагород, включаючи національний орден Буркіна-Фасо.

Про це пише телеграм-канал Gulagu.net.

Читайте також:

Подробиці

Після обшуку будинку голови ПВК "Вагнер" в Інтернеті з'явилися світлини піджака Пригожина, рясно обвішаного орденами та медалями. Загалом на піджаку налічується близько 30 нагород.

Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Проаналізувавши цей "іконостас", журналісти виявили сім африканських нагород, вочевидь, отриманих внаслідок активної "діяльності" Пригожина на цьому континенті.

Так, колишній кухар Путіна виявився:

  • кавалером Великого хреста ордена Жеребця — національного ордена Буркіна-Фасо;
  • кавалером медалі та ордену "За торгові заслуги" (ЦАР);
  • командором ордена Визнання та власником Зірки військових заслуг (ЦАР);
  • власником ордена Республіки та ордену Двох Нілів (Судан).
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu
Нагороди Пригожина. Фото: t.me/NetGulagu

Також Пригожин має звання "Герой ЛНР", "Герой ДНР" та "Герой Росії". Остання нагорода дає йому право отримувати підвищену пенсію та безкоштовно вставити зуби за рахунок держави, пише "Фонтанка.ру".

Нагадаємо, раніше під час обшуку будинку Пригожина було знайдено колекцію перук та численні селфі голови ПВК "Вагнер" із зміненою зовнішністю.

Також стало відомо, що ФСБ повернула Євгену Пригожину раніше конфісковані 10 мільярдів рублів готівкою та колекцію зброї — у тому числі, нагородний пістолет, подарований Шойгу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз