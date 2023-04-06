Три страны выступили против "дорожной карты" вступления Украины в НАТО, — Financial Times

В НАТО продолжается дискуссия о предложениях Украине на саммите в Вильнюсе

Соединенные Штаты вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств-членов НАТО предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в Альянсе. В то же время, количество сторонников такой идеи в НАТО растет.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех участвовавших в переговорах чиновников.

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Дискуссия по предложениям Украине

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предоставил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Киева. Среди них — предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая основывалась бы на заявлении 2008 года о том, что страна "когда-то" станет членом Альянса.

Источники издания рассказали, что на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.

Как отмечает издание, все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине идет война. В то же время, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева.

Какие страны против предоставления "дорожной карты" Украине

По данным собеседников Financial Times, США, а также Германия и Венгрия выступают против предложения о "дорожной карты" членства Украины в НАТО.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", – сказал один из собеседников издания.

Другой собеседник добавил, что "дорога к саммиту в Вильнюсе все еще очень терниста".

Как известно, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом Альянсе и рассчитывает, что на предстоящем саммите в Вильнюсе получит новые заверения о вступлении в НАТО. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не будет соглашаться с альтернативными предложениями, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Напомним, 5 апреля в Брюсселе прошло первое за шесть лет заседание Комиссии Украина-НАТО. Кроме того, украинская делегация провела ряд двусторонних встреч, которые имели целью ускорение поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Также сообщалось, что Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО. Он состоится в Вильнюсе.