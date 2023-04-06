Три країни виступили проти "дорожньої карти" вступу України в НАТО, — Financial Times

У НАТО триває дискусія щодо пропозицій Україні на саміті у Вільнюсі

Сполучені Штати разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав-членів НАТО запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в Альянсі. Водночас кількість прихильників такої ідеї у НАТО зростає.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотирьох посадовців, які брали участь у переговорах.

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Дискусія щодо пропозицій Україні

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ із пропозиціями, в якому виклав "практичні й політичні" пропозиції для Києва. Серед них — пропозиція щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка б ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна "одного дня" стане членом Альянсу.

Джерела видання розповіли, що цього тижня між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації.

Як зазначає видання, усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна. Водночас зросла кількість прихильників ідеї запропонувати Україні "політичний шлях" до членства на саміті у Вільнюсі, що "посилило б" відносини Альянсу й Києва.

Які країни проти надання "дорожньої карти" Україні

За даними співрозмовників Financial Times, США, а також Німеччина й Угорщина виступають проти пропозиції про "дорожню карту" членства України в НАТО.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб закрити ці розбіжності й сформулювати політичний результат", – сказав один зі співрозмовників видання.

Інший співрозмовник додав, що "дорога до саміту у Вільнюсі усе ще дуже терниста".

Як відомо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Нагадаємо, 5 квітня у Брюсселі пройшло перше за шість років засідання Комісії Україна-НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні.

Також повідомлялося, що Президента України Володимира Зеленського запросили на липневий саміт НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі.