ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе
Инженерные войска Израиля начали масштабные действия по ликвидации туннельной сети ХАМАС в районах Сектора Газа, которые оказались под властью Израиля после начала наземных действий. Специалисты применяют разнообразные роботизированные системы и взрывные механизмы для уничтожения подземных ходов
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Walla.
Уничтожение подземных тоннелей в Газе
По данным ЦАХАЛ, специалисты применяют разнообразные роботизированные системы и взрывные механизмы для уничтожения подземных ходов, мин, установленных ХАМАС, и ликвидации боевиков.
"Изначально они пытались создать нам трудности, атакуя из туннелей, но после того как эти территории перешли под наш контроль, мы начали работу по их уничтожению", — делится информацией ведущий представитель Южного командования.
При этом военный добавил, что в планах ЦАХАЛ – разрушить все входы и саму сеть туннелей.
"Это превратится в ловушку. Они сделали выбор, исходя из которого путь назад закрыт. Большинство из них погибнут под землей", — добавил он.
Отчет также утверждает, что уже было уничтожено приблизительно 100 туннелей, не учитывая те, что были повреждены воздушными ударами.
Напомним, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.
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