Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе arrow

ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе

2 ноября 2023 19:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЦАХАЛ объявил о начале операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в Газе
Военные действия в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Инженерные войска Израиля начали масштабные действия по ликвидации туннельной сети ХАМАС в районах Сектора Газа, которые оказались под властью Израиля после начала наземных действий. Специалисты применяют разнообразные роботизированные системы и взрывные механизмы для уничтожения подземных ходов

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Walla.

Читайте также:

Уничтожение подземных тоннелей в Газе

По данным ЦАХАЛ, специалисты применяют разнообразные роботизированные системы и взрывные механизмы для уничтожения подземных ходов, мин, установленных ХАМАС, и ликвидации боевиков.

"Изначально они пытались создать нам трудности, атакуя из туннелей, но после того как эти территории перешли под наш контроль, мы начали работу по их уничтожению", — делится информацией ведущий представитель Южного командования.

При этом военный добавил, что в планах ЦАХАЛ – разрушить все входы и саму сеть туннелей. 

"Это превратится в ловушку. Они сделали выбор, исходя из которого путь назад закрыт. Большинство из них погибнут под землей", — добавил он.

Отчет также утверждает, что уже было уничтожено приблизительно 100 туннелей, не учитывая те, что были повреждены воздушными ударами.

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме