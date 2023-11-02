ЦАХАЛ оголосив про початок операції зі знищення тунелів ХАМАС у Газі

Військові дії у секторі Гази. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Інженерні війська Ізраїлю розпочали масштабні дії щодо ліквідації тунельної мережі ХАМАС у районах Сектору Газа, які опинилися під владою Ізраїлю після початку наземних дій. Фахівці застосовують різноманітні роботизовані системи та вибухові механізми для знищення підземних ходів.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Walla.

Читайте також:

Знищення підземних тунелів у Газі

За даними ЦАХАЛ, фахівці застосовують різноманітні роботизовані системи та вибухові механізми для знищення підземних ходів, мін, встановлених ХАМАС, та ліквідації бойовиків.

"Спочатку вони намагалися створити нам труднощі, атакуючи з тунелів, але після того, як ці території перейшли під наш контроль, ми розпочали роботу щодо їх знищення", — ділиться інформацією провідний представник Південного командування.

При цьому військовий додав, що в планах ЦАХАЛ — зруйнувати всі входи та мережу тунелів.

"Це перетвориться на пастку. Вони зробили вибір, виходячи з якого шлях назад закритий. Більшість із них загинуть під землею", — додав він.

Звіт також стверджує, що вже було знищено приблизно 100 тунелів, не враховуючи пошкоджених повітряними ударами.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи збудували мережу тунелів завдовжки 500 км для контрабанди зброї.