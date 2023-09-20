"Это только одно из наказаний": Ермак о запрете въезда автомобилей с российскими номерами в ЕС

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Ограничение на въезд автомобилям с российскими номерами в страны ЕС — одна из разновидностей наказаний российского народа. РФ жду еще более жесткие санкции.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Ермак подчеркнул, что ограничение на въезд автомобилям с российскими номерами, которые распространяются по странам Европы, — это лишь одна из разновидностей наказаний российского народа, ответственного за войну.

"Террориста Путина, который убивает наших людей, детей, разрушает города — не существовало бы без поддержки избравшего его народа, который теперь молча наблюдает за преступлениями и отмежевывается от них только тогда, когда есть риск, что будет ответственность. Она, конечно же, будет. И санкции уже затрагивают россиян — они должны ощущать последствия войны для себя", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в ЕС личные автомобили, смартфоны и некоторые другие вещи.

Уже 13 сентября три европейских страны, Латвия, Литва, Эстония, запретили въезд авто с номерами РФ. А 15 сентября к ним присоединилась Финляндия.