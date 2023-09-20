"Це лише одне із покарань": Єрмак про заборону в'їзду авто з російськими номерами в ЄС

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Обмеження на в’їзд автомобілям із російськими номерами до країн ЄС — лише один з різновидів покарань російського народу. РФ чекаю ще жорсткіші санкції.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак наголосив, що обмеження на в’їзд автомобілям із російськими номерами, які ширяться країнами Європи — це лише один з різновидів покарань російського народу, який відповідальний за війну.

"Терориста Путіна, який вбиває наших людей, дітей, руйнує міста — не існувало б без підтримки народу, що його обрав, і тепер мовчки спостерігає за злочинами та відмежовується від них лише тоді, коли є ризик, що буде відповідальність. Вона, звісно ж, буде. І санкції вже торкаються росіян — вони мають відчувати наслідки війни для себе", — підкреслив керівник ОП.

Нагадаємо, 10 вересня Єврокомісія заборонила росіянам ввозити до ЄС особисті автомобілі, смартфони та деякі інші речі.

Вже 13 вересня три європейські країни, Латвія, Литва, Естонія, заборонили в’їзд авто з номерами РФ. А 15 вересня до них приєдналась Фінляндія.