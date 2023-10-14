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"Это только начало": Нетаньяху прокомментировал удары по Сектору Газа

14 октября 2023 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Это только начало": Нетаньяху прокомментировал удары по Сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обстрелы Сектора Газы. По его словам, "это только начало".

Об этом сообщает CNN.

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"Мы никогда не забудем жестокость наших врагов и не дадим это сделать миру. Мы не простим и не позволим забыть, что случилось с евреями в прошлом", — заявил Нетаньяху.

По его словам, "мы воюем за дом для нас всех, и делаем это как львы".

"Мы решительно бьем наших врагов последние несколько десятков лет, но они только сейчас поплатятся. Я не буду раскрывать деталей, но это — только начало", — добавил израильский премьер.

Напомним, что Нетаньяху согласился сформировать военный кабинет с бывшим министром обороны и лидером центристской оппозиционной партии Бенни Ганцем. Цель этого шага — сосредоточиться на борьбе против ХАМАС.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал войну в Израиле. По его словам, нельзя допустить эскалацию конфликта.

Добавим, что Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные по количеству погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.

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