"Это только начало": Нетаньяху прокомментировал удары по Сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал обстрелы Сектора Газы. По его словам, "это только начало".
Об этом сообщает CNN.
Нетаньяху об ударах по Сектору Газа
"Мы никогда не забудем жестокость наших врагов и не дадим это сделать миру. Мы не простим и не позволим забыть, что случилось с евреями в прошлом", — заявил Нетаньяху.
По его словам, "мы воюем за дом для нас всех, и делаем это как львы".
"Мы решительно бьем наших врагов последние несколько десятков лет, но они только сейчас поплатятся. Я не буду раскрывать деталей, но это — только начало", — добавил израильский премьер.
Напомним, что Нетаньяху согласился сформировать военный кабинет с бывшим министром обороны и лидером центристской оппозиционной партии Бенни Ганцем. Цель этого шага — сосредоточиться на борьбе против ХАМАС.
Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал войну в Израиле. По его словам, нельзя допустить эскалацию конфликта.
Добавим, что Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные по количеству погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.
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