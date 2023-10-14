"Це лише початок": Нетаньягу прокоментував удари по Сектору Гази
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував обстріли Сектору Гази. За його словами, "це лише початок".
Про це повідомляє CNN.
Нетаньягу про удари по Сектору Гази
"Ми ніколи не забудемо жорстокість наших ворогів й не дамо це зробити світові. Ми не пробачимо й не дозволимо забути, що трапилося з євреями в минулому", — заявив Нетаньягу.
За його словами, "ми воюємо за дім для нас усіх, й робимо це, як леви".
"Ми рішуче б’ємо наших ворогів останні кілька десятків років, але вони лише зараз поплатяться. Я не розкриватиму деталей, але це — лише початок", — додав ізраїльський прем’єр.
Нагадаємо, що Нетаньягу погодився сформувати військовий кабінет з колишнім міністром оборони та лідером центристської опозиційної партії Бенні Ганцем. Мета цього кроку — зосередитися на боротьбі проти ХАМАС.
Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував війну в Ізраїлі. За його словами, не можна допустити ескалацію конфлікту.
Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.
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