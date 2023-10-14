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"Це лише початок": Нетаньягу прокоментував удари по Сектору Гази

14 жовтня 2023 02:42
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Інна Буряк
редактор
"Це лише початок": Нетаньягу прокоментував удари по Сектору Гази
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував обстріли Сектору Гази. За його словами, "це лише початок".

Про це повідомляє CNN.

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"Ми ніколи не забудемо жорстокість наших ворогів й не дамо це зробити світові. Ми не пробачимо й не дозволимо забути, що трапилося з євреями в минулому", — заявив Нетаньягу.

За його словами, "ми воюємо за дім для нас усіх, й робимо це, як леви". 

"Ми рішуче б’ємо наших ворогів останні кілька десятків років, але вони лише зараз поплатяться. Я не розкриватиму деталей, але це — лише початок", — додав ізраїльський прем’єр.

Нагадаємо, що Нетаньягу погодився сформувати військовий кабінет з колишнім міністром оборони та лідером центристської опозиційної партії Бенні Ганцем. Мета цього кроку — зосередитися на боротьбі проти ХАМАС.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував війну в Ізраїлі. За його словами, не можна допустити ескалацію конфлікту.

Додамо, що Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.

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