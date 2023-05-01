"Твиттер" прогнулся под Госдепом”: Медведев обиделся на Илона Маска:

Соцсеть ограничила показ поста Медведева о "польских русофобах". Фото: Yekaterina Shtukina/Pool/REUTERS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оскорбился на владельца "Твиттер" за то, что соцсеть ограничила показ его поста о "русофобной Польше".

Свое возмущение он высказал российскому агентству РИА "Новости".

Читайте также:

"Твиттер" прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы", — заявил Медведев.

При этом экс-президент РФ утешает себя и российских пропагандистов в стиле "зелен виноград".

"В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", — уверяет Медведев.

По его словам, у России "совсем иная" главная задача.

"Нанести разгромное поражение всем врагам – укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли", — размечтался кремлевский алкоблогер.

"У власти одни русофобы"

Напомним, ранее Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его сообщения в англоязычном аккаунте.

В своем посте Медведев заявлял, что Польша не должна существовать для РФ, "пока у власти одни русофобы, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс".

После того как показ записи был ограничен, Медведев обратился через "Твиттер" к Илону Маску, однако и эта запись была заблокирована.

"Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки", — цитирует реакцию Медведева Лента.ру.