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"Твіттер" прогнувся під Держдепом”: Медведєв образився на Ілона Маска

1 травня 2023 12:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
"Твіттер" прогнувся під Держдепом”: Медведєв образився на Ілона Маска
Соцмережа обмежила показ поста Медведєва про "польських русофобів". Фото: Yekaterina Shtukina/Pool/REUTERS
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв образився на власника "Твіттер" за те, що соцмережа обмежила показ його допису про "русофобну Польщу".

Своє обурення він висловив російській агенції РИА "Новости".

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"Твіттер" прогнувся під держдепом та хохлами. Вчинив так само, як колись із Трампом. Ілон явно не впорався із цим завданням, на жаль", — заявив Медведєв.

При цьому екс-президент РФ втішає себе і російських пропагандистів у стилі "зелений виноград".

"Зрештою, це лише іноземна соцмережа, яка діє в інтересах американського істеблішменту. Ми цілком цинічно використовували її для просування наших пропагандистських цілей", — запевняє Медведєв.

За його словами, у Росії "зовсім інше" головне завдання.

"Завдати розгромної поразки всім ворогам — укронацистам, США, їхнім клевретам у НАТО, включаючи мерзенну Польщу, та іншим західним гнидам. Ми повинні повернути, нарешті, всі наші землі", — розмріявся кремлівський алкоблогер.

"При владі самі русофоби"

Нагадаємо, раніше Медведєв повідомив, що Twitter обмежив показ його повідомлення в англомовному акаунті.

У своєму дописі Медведєв заявляв, що Польща не повинна існувати для РФ, "поки при владі самі русофоби, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати, як смердючих щурів".

Після того, як показ допису був обмежений, Медведєв звернувся через "Твіттер" до Ілона Маска, однак і цей допис був заблокований.

"Адміністрація "Твіттера" обмежила показ мого останнього допису в англійському акаунті через порушення якихось правил. При цьому записи із закликом знищити Росію — це ніби в рамках правил майданчика", — цитує реакцію Медведєва Лента.ру.

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