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Twitter обмежив показ допису Медведєва щодо Польщі в англійському акаунті

29 квітня 2023 23:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Twitter обмежив показ допису Медведєва щодо Польщі в англійському акаунті
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Соціальна мережа Twitter обмежила показ допису заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва щодо Польщі в англійському акаунті. Також його запис був переопублікований в російському акаунті двома мовами.

Про це заявив Дмитро Медведєв, передає росЗМІ.

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Обмеження допису Медведєва у Twitter

За словами заступника голови Радбезу РФ, Twitter обмежив показ його допису в англійському акаунті. Також він розповів, що соцмережа переопублікувала повідомлення в російському акаунті кількома мовами, зокрема англійською та польською.

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія не повинна підтримувати дипломатичні відносини з Польщею. Він також наголосив, що в Україні багато польських найманців.

Також ми писали, що сьогодні, 29 квітня, представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, тому польські силовики змушені були її виламати. 

Додамо, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".

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