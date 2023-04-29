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Twitter ограничил показ поста Медведева относительно Польши в английском аккаунте

29 апреля 2023 23:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Twitter ограничил показ поста Медведева относительно Польши в английском аккаунте
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Социальная сеть Twitter ограничила показ сообщения заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно Польши в английском аккаунте. Также его запись была переопубликована в российском аккаунте на двух языках.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает росСМИ.

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По словам заместителя председателя Совбеза РФ, Twitter ограничил показ его поста в английском аккаунте. Также он рассказал, что соцсеть переопубликовала сообщения в российском аккаунте на нескольких языках, в частности на английском и польском.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Он также подчеркнул, что в Украине много польских наемников.

Также мы писали, что сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.

Добавим, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".

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