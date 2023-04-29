Twitter ограничил показ поста Медведева относительно Польши в английском аккаунте

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Социальная сеть Twitter ограничила показ сообщения заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно Польши в английском аккаунте. Также его запись была переопубликована в российском аккаунте на двух языках.

Об этом заявил Дмитрий Медведев, передает росСМИ.

Читайте также:

Ограничения поста Медведева в Twitter

По словам заместителя председателя Совбеза РФ, Twitter ограничил показ его поста в английском аккаунте. Также он рассказал, что соцсеть переопубликовала сообщения в российском аккаунте на нескольких языках, в частности на английском и польском.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Он также подчеркнул, что в Украине много польских наемников.

Также мы писали, что сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.

Добавим, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".