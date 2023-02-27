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В Белом доме объяснили слова Байдена о ненужности Украине истребителей

27 февраля 2023 09:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Советник Белого дома Джейк Салливан
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснил слова Джо Байдена о том, что Украине пока не нужны истребители F-16. Салливан подтвердил, что Белый дом продолжает уделять пристальное внимание наиболее критическим потребностям в борьбе Украины с россией.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC

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Согласно словам Салливана, Байден на каждом этапе конфликта старался обеспечить украинских военных всем необходимым. В начале конфликта это были противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, что помогло защитить Киев.

 На следующем этапе, когда россия наступала на восток Украины, украинским военным потребовались тяжелые артиллерийские системы. В настоящее время, критически важным элементом является способность к наземному маневру, что требует наличия танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Салливан подчеркнул, что Байден сосредоточен на обеспечении наиболее неотложных потребностей Украины, а истребители F-16 — это вопрос на будущее. Он также добавил, что Байден сказал, что не продвигается с этим вопросом на данный момент.

Таким образом, заявление Байдена о том, что Украине пока не нужны истребители F-16, следует понимать в контексте того, что в данный момент главное внимание уделяется наиболее критическим потребностям Украины в борьбе с россией. Однако, Белый дом продолжит следить за ситуацией и рассмотрит вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей F-16 в будущем.

Напомним, что президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, так как считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.

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