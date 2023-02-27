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У Білому домі пояснили слова Байдена про непотрібність Україні винищувачів

27 лютого 2023 09:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Радник Білого дому Джейк Салліван
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив слова Джо Байдена про те, що Україні поки що не потрібні винищувачі F-16. Салліван підтвердив, що Білий дім продовжує приділяти пильну увагу найбільш критичним потребам у боротьбі України з росією.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу ABC.

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За словами Саллівана, Байден на кожному етапі конфлікту намагався забезпечити українських військових усім необхідним. На початку конфлікту це були протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, що допомогло захистити Київ.

На наступному етапі, коли росія наступала на схід України, українським військовим були потрібні важкі артилерійські системи. В цей час критично важливим елементом є здатність до наземного маневру, що вимагає наявності танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти.

Салліван наголосив, що Байден зосереджений на забезпеченні найбільш невідкладних потреб України, а винищувачі F-16 – це питання на майбутнє. Він також додав, що Байден сказав, що не просувається із цим питанням на цей момент.

Таким чином, заява Байдена про те, що Україні поки що не потрібні винищувачі F-16, слід розуміти в контексті того, що наразі головна увага приділяється найбільш критичним потребам України у боротьбі з росією. Проте Білий дім продовжить стежити за ситуацією та розгляне питання про можливе надання Україні винищувачів F-16 у майбутньому.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.

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