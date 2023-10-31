В Белом доме прокомментировали отсутствие реакции Путина на события в Махачкале

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал отсутствие реакции российского диктатора Владимира Путина на антисемитские акции в Махачкале. Он назвал их демонстрацией ненависти, фанатизма и устрашения.

Об этом заявил Джон Кирби, передает "Голос Америки".

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Антисемитские акции

"Вы все видели то, что произошло вчера в Дагестане, России. Это то, что можно описать только как ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и запугивания. Некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, пожалуй, точное описание, учитывая то видео, которое мы там видели", — сказал Кирби.

Он отметил, что отсутствие реакции Путина на события в Махачкале является красноречивым фактом.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни каких-либо призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма в отношении евреев, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво", — подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

Комментируя заявления российского диктатора, мол, за событиями в Дагестане стоят страны Запада и Украины, Кирби отметил, что это классическая риторика главы Кремля.

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не так ли? Когда что-то идет плохо в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Запад не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание, чисто и просто, и хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это таким, каким оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад", — отметил Кирби.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин гордится тем, что является лидером "многонационального, многоконфессионального" государства. Однако бунт в аэропорту в Махачкале демонстрирует риски балансировки президента РФ в отношении ХАМАСа.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане, обвинив при этом во всей Украине. Он отметил, что, по его мнению, события в Махачкале инспирированы из-за социальных сетей с территории Украины.