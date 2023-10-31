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Бунт в російському аеропорту демонструє ризики балансування Путіна щодо ХАМАСу, — CNN

31 жовтня 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бунт в російському аеропорту демонструє ризики балансування Путіна щодо ХАМАСу, — CNN
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін пишається тим, що є лідером "багатонаціональною, багатоконфесійною" держави. Однак бунт в аеропорту у Махачкалі демонструє ризики балансування президента РФ щодо ХАМАСу.

Про це повідомляє CNN.

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Ризики балансування Путіна

Видання наголошує, що Дагестан багато в чому є мікрокосмом російського розмаїття. У гірському регіоні проживає понад 30 етнічних груп з різними мовами.

Кадри антисемітських натовпів, що захопили дагестанський аеропорт "Уйташ" у Махачкалі, сколихнули єврейську громаду РФ, викликали міжнародне обурення та поставили серйозні питання про наслідки війни проти України, які тепер, на думку Путіна, безпосередньо пов'язані з подіями в Газі.

У понеділок, 30 жовтня, російський диктатор провів велику нараду, присвячену ситуації в Дагестані. Путін закликав правоохоронців до твердих, своєчасних і чітких дій, спрямованих на захист конституційного ладу Росії, прав і свобод людей, міжнаціональної та міжрелігійної злагоди.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував ситуацію у Дагестані, при цьому звинувативши у всьому Україну. Він зазначив, що, на його думку, події в Махачкалі інспіровані через соціальні мережі з території України.

Також ми писали, речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що звинувачення кремлівського режиму в причетності України до антисемітських погромів у Дагестані є абсурдними. Тому в США наголосили, що заява російської влади є популістською та необґрунтованою.

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