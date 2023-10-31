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Бунт в российском аэропорту демонстрирует риски балансировки Путина в отношении ХАМАСа, — CNN

31 октября 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бунт в российском аэропорту демонстрирует риски балансировки Путина в отношении ХАМАСа, — CNN
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин гордится тем, что является лидером "многонационального, многоконфессионального" государства. Однако бунт в аэропорту в Махачкале демонстрирует риски балансировки президента РФ в отношении ХАМАСа.

Об этом сообщает CNN.

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Риски балансировки Путина

Издание отмечает, что Дагестан во многом является микрокосмом российского разнообразия. В горном регионе проживает более 30 этнических групп с разными языками.

Кадры антисемитских толп, захвативших дагестанский аэропорт "Уйташ" в Махачкале, всколыхнули еврейскую общину РФ, вызвали международное возмущение и задали серьезные вопросы о последствиях войны против Украины, которые теперь, по мнению Путина, напрямую связаны с событиями в Газе.

В понедельник, 30 октября, российский диктатор провел большое совещание, посвященное ситуации в Дагестане. Путин призвал правоохранителей к жестким, своевременным и четким действиям, направленным на защиту конституционного строя России, прав и свобод людей, межнационального и межрелигиозного согласия.

Напомним, президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане, обвинив во всем Украину. Он отметил, что, по его мнению, события в Махачкале инспирированы через социальные сети с территории Украины.

Также мы писали, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что обвинения кремлевского режима в причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане абсурдны. Поэтому в США подчеркнули, что заявление российских властей является популистским и необоснованным.

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