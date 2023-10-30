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Держдеп назвав абсурдом заяву РФ про причетність України до подій у Дагестані

30 жовтня 2023 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Держдеп назвав абсурдом заяву РФ про причетність України до подій у Дагестані
Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Звинувачення кремлівського режиму в причетності України  до антисемітських погромів у Дагестані, є абсурдними. Тому в США наголосили, що заява російської влади є популістською та необґрунтованою.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час свого брифінгу.

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Розвінчання чергового російського фейку

За словами Міллера, заява речниці МЗС Росії Марії Захарової у понеділок про те, що події в Дагестані є наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим", являє собою черговий необґрунтований фейк. 

"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував Міллер голослівну заяву Захарової.

Також політик додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антисемітських заворушеннях у Дагестані напередодні. 

Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в аеропорт "Уйташ" в Махачкалі увірвалися учасники антисемітської акції, і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, розшукуючи ізраїльтян. В Ізраїлі на інцидент різко відреагували, і закликали убезпечити своїх громадян. Натомість президент Росії Володимир Путін цинічно відреагував на події в Дагестані, та вчергове звинуватив в усьому Україну. 

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