Держдеп назвав абсурдом заяву РФ про причетність України до подій у Дагестані
Звинувачення кремлівського режиму в причетності України до антисемітських погромів у Дагестані, є абсурдними. Тому в США наголосили, що заява російської влади є популістською та необґрунтованою.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час свого брифінгу.
Розвінчання чергового російського фейку
За словами Міллера, заява речниці МЗС Росії Марії Захарової у понеділок про те, що події в Дагестані є наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", в якій ключову роль зіграв "київський режим", являє собою черговий необґрунтований фейк.
"Я бачив їхні заяви зі звинуваченням України. Це абсурд, звісно ж", – коротко прокоментував Міллер голослівну заяву Захарової.
Також політик додав, що Росія повинна притягти до відповідальності винних в антисемітських заворушеннях у Дагестані напередодні.
Нагадаємо, у неділю 29 жовтня в аеропорт "Уйташ" в Махачкалі увірвалися учасники антисемітської акції, і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, розшукуючи ізраїльтян. В Ізраїлі на інцидент різко відреагували, і закликали убезпечити своїх громадян. Натомість президент Росії Володимир Путін цинічно відреагував на події в Дагестані, та вчергове звинуватив в усьому Україну.
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