Госдеп назвал абсурдом заявление РФ о причастности Украины к событиям в Дагестане

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: агентство Reuters

Обвинения кремлевского режима в причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане абсурдны. Поэтому в США подчеркнули, что заявление российских властей является популистским и необоснованным.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер во время своего брифинга.

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По словам Миллера, заявление спикера МИД России Марии Захаровой в понедельник о том, что события в Дагестане являются следствием "спланированной и осуществленной внешней провокации, в которой ключевую роль сыграл "киевский режим", представляет собой очередной необоснованный фейк.

"Я видел их заявления по обвинению Украины. Это абсурд, конечно же", — коротко прокомментировал Миллер голословное заявление Захаровой.

Также политик добавил, что Россия должна привлечь к ответственности виновных в антисемитских беспорядках в Дагестане накануне.

Напомним, в воскресенье 29 октября в аэропорт "Уйташ" в Махачкале ворвались участники антисемитской акции, и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, разыскивая израильтян. В Израиле на инцидент резко отреагировали и призвали обезопасить своих граждан. В тоже время президент России Владимир Путин цинично отреагировал на события в Дагестане, и в очередной раз обвинил во всем Украину.