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"Обшук" турбіни та терор хворих дітей в автобусі — нові кадри з Дагестану

29 жовтня 2023 22:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Обшук" турбіни та терор хворих дітей в автобусі — нові кадри з Дагестану
"Обшук" турбіни. Фото: скриншот з відео з телеграм-каналу
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Натовп дагестанців зупинив автобус поблизу аеропорту в Махачкалі та почав перевіряти паспорти у людей. Той факт, що у салоні перебували діти, ніяк не вплинув на мітингувальників. 

Відповідні відео з'явилися у соцмережах.

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Затримання автобусів

Так, з оприлюднених кадрів можна зрозуміти, що протестувальники почали затримувати автобуси, що прямують з аеропорту. Зупиняючи, дагестанці вимагали від людей показувати їм паспорти, а також пояснювати, звідки і куди їдуть. 

Через це на в'їзді до Махачкали утворився затор. Люди почали кидати машини та йти пішки. 

Також з'явилися кадри, як дагестанці у пошуках євреїв почали навіть перевіряти та оглядати турбіни літаків. 

Бунт в Дагестані
Дагестанці оглядають турбіну літака. Фото: соцмережі

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

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