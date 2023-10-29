"Обшук" турбіни та терор хворих дітей в автобусі — нові кадри з Дагестану

"Обшук" турбіни. Фото: скриншот з відео з телеграм-каналу

Натовп дагестанців зупинив автобус поблизу аеропорту в Махачкалі та почав перевіряти паспорти у людей. Той факт, що у салоні перебували діти, ніяк не вплинув на мітингувальників.

Відповідні відео з'явилися у соцмережах.

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Затримання автобусів

Так, з оприлюднених кадрів можна зрозуміти, що протестувальники почали затримувати автобуси, що прямують з аеропорту. Зупиняючи, дагестанці вимагали від людей показувати їм паспорти, а також пояснювати, звідки і куди їдуть.

Через це на в'їзді до Махачкали утворився затор. Люди почали кидати машини та йти пішки.

Також з'явилися кадри, як дагестанці у пошуках євреїв почали навіть перевіряти та оглядати турбіни літаків.

Дагестанці оглядають турбіну літака. Фото: соцмережі

Бунт у Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.