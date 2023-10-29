"Обыск" турбины и террор больных детей в автобусе — новые кадры из Дагестана
Толпа дагестанцев остановила автобус вблизи аэропорта в Махачкале и начала проверять паспорта у людей. Тот факт, что в салоне находились дети, никак не отразился на митингующих.
Соответствующие видео появились в соцсетях.
Задержание автобусов
Так, из обнародованных кадров можно понять, что протестующие начали задерживать автобусы, которые следовали из аэропорта. Останавливая, дагестанцы требовали от людей показывать им паспорта, а также объяснять, откуда и куда едут.
В связи с этим на въезде в Махачкалу образовалась пробка. Люди начали бросать машины и идти пешком.
Также появились кадры, как дагестанцы в поисках евреев даже начали проверять и осматривать турбины самолетов.
Бунт в Дагестане
Напомним, 29 октября в Дагестане вспыхнула антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.
Впоследствии разъяренная толпа дагестанцев начала сносить ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.
На место стали прибывать войска спецназа.
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