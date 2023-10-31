У Білому домі прокоментували відсутність реакції Путіна на події у Махачкалі

Представник Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував відсутність реакції російського диктатора Володимира Путіна на антисемітські акції в Махачкалі. Він назвав їх демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування.

Про це заявив Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

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"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, Росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", — сказав Кірбі.

Він наголосив, що відсутність реакції Путіна на події в Махачкалі є промовистим фактом.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан Путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від Кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", — наголосив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США.

Коментуючи заяви російського диктатора, мовляв, за подіями в Дагестані стоять країни Заходу та Україна, Кірбі зазначив, що це класична риторика очільника Кремля.

"Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто, і хороший лідер, порядний лідер назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", — зазначив Кірбі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пишається тим, що є лідером "багатонаціональною, багатоконфесійною" держави. Однак бунт в аеропорту у Махачкалі демонструє ризики балансування президента РФ щодо ХАМАСу.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував ситуацію у Дагестані, при цьому звинувативши у всьому Україну. Він зазначив, що, на його думку, події в Махачкалі інспіровані через соціальні мережі з території України.