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В Беларуси будут призывать мужчин в армию по СМС

19 октября 2023 19:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Беларуси будут призывать мужчин в армию по СМС
Иллюстративная фотография. Фото: Армия Inform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Беларуси планируется ввести новый вид повестки для военнообязанных. "Приглашение" в армию будут отправлять через СМС.

Сообщается на белорусском правовом портале.

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В новом законопроекте говорится, что операторов электросвязи обяжут проводить СМС-рассылки по спискам от военнослужащих и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных и "обеспечивать оповещение абонентов сетей сотовой подвижной электросвязи". через направление СМС-сообщения".

Теперь граждане обязаны информировать работников военкомата об изменении личного номера телефона.

"Бумажные повестки под расписку смогут вручать не только по месту жительства призывника, но и по месту работы и месту пребывания" , — говорится в законопроекте.

Также отмечено, что избежать получения повестки уже нельзя будет не только в случае с армией, но и во всех других сферах жизни. Это предусмотрено введением в документе такого понятия, как "юридически значимое сообщение". Оно будет считаться доставленным даже в тех случаях, когда было отправлено по почте или СМС, по электронной почте, мессенджеру. Таким образом, уклониться от получения таких сообщений будет невозможно.

Большие наказания

Кроме того, теперь вместо двух лет ограничения или лишения свободы, или штрафа, ареста общественных работ за уклонение от армии уже можно будет получить три года лишения свободы. Штрафы намерены увеличить в несколько раз.

После подписания закона Александром Лукашенко он вступит в силу через год.

Напомним, спецслужбы России и Белоруссии договорились провести на территории республики операцию "под чужим флагом". И потом хотят обвинить в этом украинскую сторону.

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