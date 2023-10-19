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У Білорусі призиватимуть чоловіків до армії через СМС

19 жовтня 2023 19:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Білорусі призиватимуть чоловіків до армії через СМС
Ілюстративне фото. Фото: Армія Inform
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Білорусі планують запровадити новий вид повістки для військовозобов'язаних. "Запрошення" до армії надсилатимуть через СМС.

Про це повідомляється на білоруському правовому порталі.

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Новий вид повісток

У новому законопроєкті йдеться про те, що операторів електрозв'язку зобов'яжуть проводити СМС-розсилки за списками від військкомів та КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних та "забезпечувати оповіщення абонентів мереж стільникового рухомого електрозв'язку через направлення СМС-повідомлення".

Відтепер громадяни зобов'язані інформувати працівників військкомату про зміну особистого номера телефону.

"Паперові повістки під розписку зможуть вручати не лише за місцем проживання призовника, але й за місцем роботи та місцем перебування", — йдеться у законопроєкті.

Також там зазначено, що уникнути отримання повістки вже не можна буде не тільки у випадку з армією, а й у всіх інших сферах життя. Це передбачено введенням у документі такого поняття, як "юридично значуще повідомлення". Воно буде вважатися доставленим навіть у тих випадках, якщо було надіслано поштою або СМС, електронною поштою, месенджером. Таким чином, ухилитися від отримання таких повідомлень буде неможливо.

Більші покарання

Крім того, тепер замість двох років обмеження або позбавлення волі або штрафу, арешту, громадських робіт за ухилення від армії вже можна буде отримати три роки позбавлення волі. Штрафи мають намір збільшити у кілька разів.

Після підписання закону Олександром Лукашенком він набуде чинності за рік.

Нагадаємо, спецслужби Росії та Білорусі домовилися провести на території республіки операцію "під чужим прапором". І потім хочуть звинуватити у цьому українську сторону.

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