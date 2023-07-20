В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и пограничниками
В Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и "вагнеровцами". Пограничники отошли и не "препятствовали" работе наемников Евгения Пригожина.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
Стычки между "вагнеровцами" и белорусскими пограничниками
По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".
Следовательно, там произошла стычка между местными пограничниками и ЧВК "Вагнер" которых депортировали из РФ.
"Террористы уже 19 июля провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками РБ, последние отошли и не "препятствовали" работе вагнеровцев", — говорится в сообщении ЦНС.
Напомним, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.
Колонну "вагнеровцев" заметили в стороне от Осиповичей и военной базы в селе Мета автомагистралой М5 из Бобруйска.
Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.
Впоследствии NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.
Совсем недавно главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин впервые выступил в Беларуси перед наемниками. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.