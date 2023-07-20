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В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и пограничниками

20 июля 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Беларуси произошла стычка между "вагнеровцами" и пограничниками
"Вагнеровцы" учат белорусских и российских военных. Фото: Воен ТВ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Беларуси произошла стычка между местными пограничниками и "вагнеровцами". Пограничники отошли и не "препятствовали" работе наемников Евгения Пригожина.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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По сообщениям местного подполья, в районе города Наровля Гомельской области началось обустройство помещений для размещения передовых групп "Вагнер".

Следовательно, там произошла стычка между местными пограничниками и ЧВК "Вагнер" которых депортировали из РФ.

"Террористы уже 19 июля провели разведку местности вблизи населенного пункта Дятлик, что вблизи границы с Украиной. В ходе этих действий произошла стычка между наемниками и пограничниками РБ, последние отошли и не "препятствовали" работе вагнеровцев", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, что в понедельник, 17 июля, в Беларусь прибыла новая колонна "вагнеровцев". Они ехали с флагами России и Частной военной кампании.

Колонну "вагнеровцев" заметили в стороне от Осиповичей и военной базы в селе Мета автомагистралой М5 из Бобруйска.

Также мы писали, что ранее в НАТО не фиксировали никаких значительных перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Впоследствии NYT обнародовало спутниковые снимки приезда ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Колонна содержит не менее 20 транспортных средств разных типов: УАЗ Патриот, пикапы, минивэны, строительные машины, автобусы и грузовики.

Совсем недавно главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин впервые выступил в Беларуси перед наемниками. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

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