У Білорусі сталася сутичка між "вагнерівцями" та прикордонниками

"Вагнерівці" навчають білоруських та російських військових. Фото: Воен ТВ

У Білорусі відбулась сутичка між місцевими прикордонникам та "вагнерівцями". Прикордонники відійшли та не "перешкоджали" роботі найманців Євгена Пригожина.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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Сутички між "вагнерівцями" і білоруськими прикордонниками

За повідомленнями місцевого підпілля в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер".

Відтак, там відбулась сутичка між місцевими прикордонникам та ПВК "Вагнер" яких депортували з РФ.

"Терористи вже 19 липня провели розвідку місцевості поблизу населеного пункту Дятлик, що поблизу кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками РБ, останні відійшли і не "перешкоджали" роботі вагнерівців", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, що в понеділок, 17 липня, до Білорусі прибула нова колона "вагнерівців". Вони їхали з прапорами Росії та Приватної військової кампанії.

Колону "вагнерівців" помітили осторонь Осиповичів та військової бази у селі Мета автомагістралою М5 з Бобруйска.

Також ми писали, що раніше в НАТО не фіксували жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією

Згодом NYT оприлюднило супутникові знімки приїзду ПВК "Вагнер" до Білорусі. Колона містить не менше 20 транспортних засобів різних типів: УАЗ Патріот, пікапи, мінівени, будівельні машини, автобуси та вантажівки.

Зовсім нещодавно ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин вперше виступив у Білорусі перед найманцями. Він заявив, що їхнім завданням буде підготовка білоруської армії.