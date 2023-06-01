В Британии кафе кормит посетителей пулями

Гости Conflict Café. Фото: instagram.com/actionagainsthungeruk

Лондонская организация Action Against Hunger UK недавно принимала гостей в своем первом в истории Conflict Café. Она подала на завтрак гостям пули. Организация утверждает, что существует связь между насильственным конфликтом и голодом.

Об этом сообщает MMR.

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Пули на завтрак

По случаю годовщины Резолюции Совета Безопасности ООН 2417 организация подала приглашенным гостям "завтрак". Люди получили пустые тарелки как напоминание о голоде в мире.

К тому же столовые приборы для гостей были также изготовлены из пуль, происходящих из стран, в которых конфликты являются самой большой причиной голода среди людей.

"Среди блюд в меню был летний салат, который кафе "не смогло" подать, поскольку "поставщики" были захвачены местными ополченцами, чтобы использовать их поля для установки мин. Кроме того, "исчезли" десертные сорбеты после того, как местные водонапорные башни были разрушены обстрелами", — говорится в сообщении.

Благотворительная организация сообщила, что война и насилие являются движущими факторами отсутствия продовольственной безопасности для 85% из 258 миллионов человек в 58 странах мира.

"Конфликты остаются главной причиной острого голода во всем мире и продолжают расти. Во многих конфликтах тактика осады все чаще лишает людей основных средств выживания, включая гуманитарную поддержку", — подчеркнула руководитель отдела адвокации организации Action Against Hunger UK Кейт Манро.

По ее словам, борьба против голода — это тоже борьба за мир.

Напомним, на востоке Кении эксгумировали тела нескольких детей, которые верили, что попадут на небеса, если не будут есть. У них обнаружили признаки голода и в некоторых случаях асфиксию.