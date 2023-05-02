У східній Кенії ексгумували тіла дітей, яких заморили голодом заради спасіння від "кінця світу"

Послідовники християнського культу під назвою "Міжнародна церква добрих новин". Фото: REUTERS/Monicah Mwangi

На сході Кенії ексгумували тіла декількох дітей, які вірили, що потраплять на небеса, якщо не будуть їсти. У них виявили ознаки голоду та в деяких випадках асфіксію.

Про це повідомляє Reuters.

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Слідчі розпочали першу ексгумацію тіл понад 100 осіб, пов'язаних з культом Судного дня.

Вони повідомили, що завершили десять розтинів, у тому числі дев'яти дітей у віці від 18 місяців до 10 років та однієї дорослої жінки, з 101 тіла, знайдених минулого місяця в неглибоких могилах в лісі Шакахола в окрузі Кіліфі.

Влада стверджує, що загиблі були послідовниками Міжнародної церкви "Добра Новина" на чолі з пастором Полом Маккензі, якого вони звинувачують у тому, що він навчав вірян морити себе голодом, щоб першими потрапити на небеса перед кінцем світу.

Вісім членів культу, яких знайшли виснаженими в лісі, померли пізніше. Наразі вдалося врятувати 44 людини.

Маккензі перебуває під вартою в поліції з 14 квітня разом з іншими підозрюваними членами культу.

"Загалом, більшість з них мали ознаки голодування. Ми бачили ознаки людей, які не їли. У шлунку не було їжі", — розповів головний державний патологоанатом Йохансен Одуор.

Він додав, що двоє з них мали ознаки асфіксії.

Нагадаємо, кенійська поліція ексгумувала 21 тіло поблизу прибережного міста Малінді в рамках розслідування щодо проповідника, який, як вважають правоохоронці, наказав своїм послідовникам померти від голоду. Серед ексгумованих тіл були мертві діти.

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