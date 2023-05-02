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В восточной Кении эксгумировали тела детей, которых заморили голодом ради спасения от "конца света"

2 мая 2023 08:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В восточной Кении эксгумировали тела детей, которых заморили голодом ради спасения от "конца света"
Последователи христианского культа под названием "Международная церковь добрых новостей". Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На востоке Кении эксгумировали тела нескольких детей, которые верили, что попадут на небеса, если не будут есть. У них выявили признаки голода и в некоторых случаях асфиксию.

Об этом сообщает Reuters.

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Вскрытие тел последователей кенийского культа

Следователи приступили к первой эксгумации тел более 100 человек, связанных с культом Судного дня.

Они сообщили, что завершили десять вскрытий, в том числе девяти детей в возрасте от 18 месяцев до 10 лет и одной взрослой женщины из 101 тела, найденных в прошлом месяце в неглубоких могилах в лесу Шакахола в округе Килифи.

Власти утверждают, что погибшие были последователями Международной церкви "Добрая Новость" во главе с пастором Полом Маккензи, которого они обвиняют в том, что он учил верующих морить себя голодом, чтобы первыми попасть на небеса перед концом света.

Восемь членов культа, найденных истощенными в лесу, умерли позже. В настоящее время удалось спасти 44 человека.

Маккензи находится под стражей в полиции с 14 апреля вместе с другими подозреваемыми членами культа.

"В целом большинство из них имели признаки голодания. Мы видели признаки людей, которые не ели. В желудке не было пищи", — рассказал главный государственный патологоанатом Йохансен Одуор.

Он добавил, что у двух из них были признаки асфиксии.

Напомним, кенийская полиция эксгумировала 21 тело у прибрежного города Малинди в рамках расследования в отношении проповедника, который, как считают правоохранители, приказал своим последователям умереть от голода. Среди эксгумированных тел были мертвые дети.

Также мы писали, что ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал предупреждение о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее и Танзании. Марбург — это редкая, но очень смертельная вирусная лихорадка, вызывающая неконтролируемое кровотечение, подобное Эболе.

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