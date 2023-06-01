У Британії кафе годує відвідувачів кулями

Гості Conflict Café. Фото: instagram.com/actionagainsthungeruk

Лондонська організація Action Against Hunger UK нещодавно приймала гостей у своєму першому в історії Conflict Café. Вона подала на сніданок гостям кулі. Організація стверджує, що існує зв’язок між насильницьким конфліктом та голодом.

Про це повідомляє MMR.

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Кулі на сніданок

З нагоди річниці Резолюції Ради Безпеки ООН 2417 організація подала запрошеним гостям "сніданок". Люди отримали порожні тарілки, як нагадування про голод у світі.

До того ж столові прилади для гостей були також виготовлені з куль, що походять з країн, у яких конфлікти є найбільшою причиною голоду серед людей.

"Серед страв у меню був літній салат, який кафе "не змогло" подати, оскільки "постачальники" були захоплені місцевими ополченцями, щоб використовувати їхні поля для встановлення мін. Крім того, "зникли" десертні сорбети після того, як місцеві водонапірні вежі були зруйновані обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Благодійна організація повідомила, що війна і насильство є рушійними факторами відсутності продовольчої безпеки для 85% з 258 мільйонів жителів у 58 країнах світу.

"Конфлікти залишаються головною причиною гострого голоду в усьому світі і продовжують зростати. У багатьох конфліктах тактика облоги все частіше позбавляє людей основних засобів виживання, включаючи гуманітарну підтримку", — наголосила керівник відділу адвокації організації Action Against Hunger UK Кейт Манро.

За її словами, боротьба проти голоду — це також боротьба за мир.

Нагадаємо, на сході Кенії ексгумували тіла декількох дітей, які вірили, що потраплять на небеса, якщо не будуть їсти. У них виявили ознаки голоду та в деяких випадках асфіксію.