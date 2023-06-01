Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Британії кафе годує відвідувачів кулями arrow

У Британії кафе годує відвідувачів кулями

1 червня 2023 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Британії кафе годує відвідувачів кулями
Гості Conflict Café. Фото: instagram.com/actionagainsthungeruk
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лондонська організація Action Against Hunger UK нещодавно приймала гостей у своєму першому в історії Conflict Café. Вона подала на сніданок гостям кулі. Організація стверджує, що існує зв’язок між насильницьким конфліктом та голодом

Про це повідомляє MMR.

Читайте також:

Кулі на сніданок

З нагоди річниці Резолюції Ради Безпеки ООН 2417 організація подала запрошеним гостям "сніданок". Люди отримали порожні тарілки, як нагадування про голод у світі.

До того ж столові прилади для гостей були також виготовлені з куль, що походять з країн, у яких конфлікти є найбільшою причиною голоду серед людей. 

"Серед страв у меню був літній салат, який кафе "не змогло" подати, оскільки "постачальники" були захоплені місцевими ополченцями, щоб використовувати їхні поля для встановлення мін. Крім того, "зникли" десертні сорбети після того, як місцеві водонапірні вежі були зруйновані обстрілами", — йдеться у повідомленні.

Благодійна організація повідомила, що війна і насильство є рушійними факторами відсутності продовольчої безпеки для 85% з 258 мільйонів жителів у 58 країнах світу.

"Конфлікти залишаються головною причиною гострого голоду в усьому світі і продовжують зростати. У багатьох конфліктах тактика облоги все частіше позбавляє людей основних засобів виживання, включаючи гуманітарну підтримку", — наголосила керівник відділу адвокації організації Action Against Hunger UK Кейт Манро.

За її словами, боротьба проти голоду — це також боротьба за мир.

Нагадаємо, на сході Кенії ексгумували тіла декількох дітей, які вірили, що потраплять на небеса, якщо не будуть їсти. У них виявили ознаки голоду та в деяких випадках асфіксію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB