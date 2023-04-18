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​​В Британии заговорили о серьезных последствиях массовых забастовок в стране

18 апреля 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​В Британии заговорили о серьезных последствиях массовых забастовок в стране
Забастовка в Великобритании. Фото: Reuters/Toby Melville
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Великобритания потеряла в течение февраля более 340 тысяч рабочих человеко-часов из-за стачек. В январе этот показатель был на 40% меньше.

Об этом сообщает британское издание Financial Times.

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В феврале ситуация в британской экономике ухудшилась из-за массовых стачек.

Так, если в январе экономика Соединенного Королевства потеряла 210 тысяч рабочих человеко-часов из-за бастующих, то в феврале этот показатель вырос более чем в 1,5 раза — до 348 тысяч человеко-часов.

Причина стачек

Главной причиной массовых стачек является рост цен в Британии.

Инфляция в этой стране в 2022 году побила 40-летний рекорд.

Как отметили руководители профсоюзов, эти забастовки, безусловно, повлияют на состояние британской экономики.

Напомним, что в феврале в Великобритании состоялась крупнейшая в истории забастовка медицинских работников. Десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи вышли на улицу из-за обострения спора с правительством о зарплате.

А в начале апреля Национальный образовательный профсоюз Великобритании объявил о двух забастовках педагогов в Англии. Учителей не удовлетворило предложение правительства Риши Сунака об уровне оплаты педагогов.

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