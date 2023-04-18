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У Британії заговорили про серйозні наслідки масових страйків у країні

18 квітня 2023 14:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Британії заговорили про серйозні наслідки масових страйків у країні
Страйк у Великій Британії. Фото: Reuters/Toby Melville
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Велика Британія втратила протягом лютого понад 340 тисяч робочих людино-годин через страйки. У січні цей показник був на 40% меншим.

Про це повідомляє британське видання Financial Times.

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Втрачені робочі години

У лютому ситуація в британській економіці погіршилася через масові страйки.

Так, якщо в січня економіка Сполученого Королівства втратила 210 тисяч робочих людино-годин через страйкарів, то в лютому цей показник зріс більш ніж у 1,5 рази — до 348 тисяч людино-годин.

Причина страйків

Головною причиною масових страйків є зростання цін в Британії.

Інфляція у цій країні 2022 року побила 40-річний рекорд. 

Як зазначили керівники профспілок, ці страйки безумовно вплинуть на стан британської економіки.

Нагадаємо, що в лютому у Великій Британії відбувся найбільший в історії страйк медичних працівників. Десятки тисяч медсестер і працівників швидкої допомоги вийшли на вулицю через загострення суперечки з урядом про зарплату.

А на початку квітня Національна освітня профспілка Великої Британії оголосила про два страйки освітян у Англії. Учителів не задовільнила пропозиція уряду Ріші Сунака про рівень оплати педагогів.

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