В Дагестане напали на авто полиции, власти РФ пугают паромников 15 годами тюрьмы

Дагестанцы напали на автомобили полиции. Фото: скриншот с видео из телеграмм-канала

В Дагестане продолжается антисемитский бунт. Митингующие начали нападать на авто полиции, за что власти РФ пугают лишением свободы сроком на 15 лет.

Соответствующие видео из бунта появились в соцсетях.

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Как сообщают росСМИ, дагестанцы продолжают штурмовать аэропорт и отслеживать автобусы с пассажирами Тель — Авив Махачкала.

На одном из видео можно увидеть, что люди начали захватывать и переворачивать полицейские авто. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное производство. Санкция статей предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Бунт в Дагестане

Напомним, 29 октября в Дагестане вспыхнула антисемитская акция. Там угрожали "по-взрослому" встретить рейс из Тель-Авива. Там можно было услышать призывы уничтожать евреев. Поэтому самолет приземлился на запасном аэродроме близ Махачкалы.

Впоследствии разъяренная толпа дагестанцев начала сносить ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

На место стали прибывать войска спецназа.