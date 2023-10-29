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У Дагестані напали на авто поліції, влада РФ лякає поромників 15 роками в'язниці

29 жовтня 2023 20:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Дагестані напали на авто поліції, влада РФ лякає поромників 15 роками в'язниці
Дагестанці напали на авто поліції. Фото: скриншот з відео з телеграм-каналу
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Дагестані триває антисемітський бунт. Мітингувальники почали нападати на авто поліції, за що влада РФ лякає позбавленням волі терміном на 15 років. 

Відповідні відео з бунту з'явилися у соцмережах. 

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Антисемітський бунт в Дагестані

Як повідомляють росЗМІ, дагестанці продовжують штурмувати аеропорт і відслідковувати автобуси з пасажирами Тель — Авів Махачкала.

На одному з відео можна побачити, що люди почали захоплювати та перевертати авто поліції. У зв'язку з цим правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. 

Бунт в Дагестані

Нагадаємо, 29 жовтня в Дагестані спалахнула антисемітська акція. Там погрожували "по-дорослому" зустріти рейс із Тель-Авіва. Там можна було почути заклики знищувати євреїв. Через це літак приземлився на запасному аеродромі поблизу Махачкали.

Згодом розлючений натовп дагестанців почав зносити огорожу в аеропорту Махачкали. Натовп погромників вже пробрався в один із терміналів.

На місце почали прибувати війська спецпризначення.

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